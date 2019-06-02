Колесников: горд тем, как играл УНИКС

Защитник УНИКСа Евгений Колесников рассказал о своих впечатлениях от сезона Единой лиги ВТБ. УНИКС проиграл «Химкам» в полуфинальной серии плей-офф.



«Конечно, надо было выигрывать четвёртый матч с «Химками» и возвращать серию в Казань. И у нас была такая возможность. Увы, в четвёртой четверти не хватило пары подборов, пары удачных действий в защите. Ключевой момент — дальний трёхочковый Марковича. Мы страховались против него, дали ему возможность бросить, когда он находился в метре от линии… Но Стефан попал. Это нас надломило, хоть мы и сражались до последней секунды. Могу сказать, что все игроки УНИКСа выложились по максимуму, отдали все силы. Я горд тем, как мы играли.



Всё в нашем мире относительно. Каждый спортсмен ставит перед собой максимальные задачи, поэтому все игроки УНИКСа хотели бы сделать на шаг больше. И в Еврокубке, и в Единой лиге мы могли быть в финале. Уверяю вас, все разочарованы таким развитием событий», — приводят слова Евгения Колесникова «Известия».