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Луни получил растяжение связок плеча в начале второго матча финальной серии НБА

Луни получил растяжение связок плеча в начале второго матча финальной серии НБА
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевон Луни получил растяжение связок плеча во время второго матча финальной серии плей-офф с «Торонто Рэпторс», который завершился победой «воинов» со счётом 109:104. Счёт в серии стал равным (1-1).

Луни повредил плечо в первой четверти встречи, неудачно упав на паркет после столкновения с форвардом «Рэпторс» Каваем Леонардом. Игрок прошел рентгеновское исследование и пропустил остаток встречи.

Всего на площадке Луни провёл 10 минут и не совершил ни одного броска, отметившись только 1 подбором, 1 потерей и 3 фолами.

Напомним, что сегодня травму получил и атакующий защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон, который повредил левое подколенное сухожилие.

Третий матч серии пройдёт в Окленде 6 июня, начало – в 4:00 мск.

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