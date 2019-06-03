Лоури: «Торонто» находится в выгодной ситуации

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури не считает неудачу во втором матче финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» поводом для разочарования.



«Думаю, мы находимся в выгодной ситуации. Мы дали себе шанс. Я считаю, что мы можем прибавить. Если бы мы реализовали несколько бросков в третьей четверти, игра сложилась бы совсем по-другому.



С одной стороны, мы сделали очень много ошибок. Но большинство из этих ошибок можно исправить. И это самое главное, что мы должны усвоить», – цитирует Лоури ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Торонто» 104:109. После неё счёт в серии до четырёх побед одной из команд стал равным 1-1. Но теперь «Рэпторс» потеряли преимущество своей площадки.

Нёрс: теперь мы оказались в той же лодке, что и «Голден Стэйт» до начала серии