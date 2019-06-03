Кавай Леонард: научился выдержке у Коби Брайанта, Шакила О'Нила, Майкла Джордана

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард рассказал, у кого он перенял уравновешенную манеру поведения на площадке во время матчей.



«Когда я смотрел игры Коби Брайанта, Шакила О'Нила или Майкла Джордана, то обращал внимание на то, что они никогда не выходят из себя. Даже реализовав важнейший бросок, они иногда просто сжимали кулаки или шли к скамейке запасных. Поэтому я считал, что такое поведение в порядке вещей. Кроме того, это просто мой стиль. После того, как мы выиграем матч или серию, я позволю себе проявить эмоции. Но пока нахожусь на площадке, хочу оставаться сдержанным и спокойным», – приводит слова Леонарда Clutch Points.



Счёт в финальной серии плей-офф НБА между «Торонто» и «Голден Стэйт» равный 1-1.

Дрэймонд Грин: не хочу быть таким же спокойным на паркете, как Кавай Леонард