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Источник: Хиггинс подписал контракт с «Барселоной»

Источник: Хиггинс подписал контракт с «Барселоной»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Каталонская «Барселона» подписала контракт с защитником ЦСКА Кори Хиггинсом, сообщает корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров в своём телеграм-канале.

Действующее соглашение 29-летнего уроженца Калифорнии с «армейцами» рассчитано до окончания текущего сезона.

Хиггинс в нынешней кампании помог ЦСКА завоевать чемпионский титул Евролиги. Защитник принял участие в 32 матчах. В среднем он набирал 14,9 очка, собирал 2,2 подбора и отдавал 1,8 передачи за 25,4 минуты.

Кори выступает за ЦСКА с 2015 года. Ранее американец защищал цвета турецкого «Газиантепа», российского «Триумфа», клуба НБА «Шарлотт Бобкэтс» и команды из Лиги развития «Лейкленд Мэджик».

5 июня «армейцы» проведут первый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками».

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