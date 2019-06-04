Грэг Оден помогает «Бостону» во время преддрафтовых просмотров

Первый пик драфта-2007 31-летний Грэг Оден помогает «Бостон Селтикс» во время преддрафтовых просмотров.

«Сам я уже не играю. Последние 3-4 года помогал Огайо Стэйт. Мне очень нравится работать с игроками. Я получаю наслаждение от этого.



Сейчас я просто помогаю во время преддрафтовых просмотров. Посмотрим, к чему это приведет. Я постараюсь использовать эту возможность. Всё-таки это «Селтикс».



Буду рад пригодиться в чём-то. Но лично мне больше всего нравится быть на площадке с игроками», – заявил Оден.

Напомним, свой последний матч в НБА Грэг Оден провёл в сезоне-2013/14 в составе «Майами Хит». В конце 2016 года Оден заявил, что завершил выступления на профессиональном уровне из-за многочисленных проблем с коленями.