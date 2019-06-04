Грэг Оден помогает «Бостону» во время преддрафтовых просмотров
Первый пик драфта-2007 31-летний Грэг Оден помогает «Бостон Селтикс» во время преддрафтовых просмотров.
«Сам я уже не играю. Последние 3-4 года помогал Огайо Стэйт. Мне очень нравится работать с игроками. Я получаю наслаждение от этого.
Сейчас я просто помогаю во время преддрафтовых просмотров. Посмотрим, к чему это приведет. Я постараюсь использовать эту возможность. Всё-таки это «Селтикс».
Буду рад пригодиться в чём-то. Но лично мне больше всего нравится быть на площадке с игроками», – заявил Оден.
Напомним, свой последний матч в НБА Грэг Оден провёл в сезоне-2013/14 в составе «Майами Хит». В конце 2016 года Оден заявил, что завершил выступления на профессиональном уровне из-за многочисленных проблем с коленями.
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