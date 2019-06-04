Кавай Леонард приобрёл недвижимость в Торонто
Форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард приобрел недвижимость в Торонто.
Об этом рассказал канадский радиоведущий Майкл Ландсберг. Информацию подтвердил инсайдер Майкл Торп.
Леонард летом 2019 года станет свободным агентом. Предполагается, что он может подписать с «Торонто» краткосрочный контракт на 1-2 года.
Ранее Леонарду неоднократно приписывалось желание перейти в один из лос-анджелесских клубов.
В этом сезоне Леонард вывел «Рэпторс» в финал НБА, где после двух игр серии с «Голден Стэйт Уорриорз» счёт равный: 1-1.
Во втором матче Кавай установил рекорд финалов НБА, реализовав все 16 штрафных бросков, но его команда всё равно уступила со счётом 104:109.
Третий матч пройдёт в Окленде 6 июня, начало – в 4:00 мск.
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