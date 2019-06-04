Карри совершил пробежку перед решающим трёхочковым Игуодалы во 2-м матче финала
Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала отчёт о двух последних минутах второго матча финальной серии плей-офф «Торонто Рэпторс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (104:109, 1-1).
Сообщается, что за 15,3 секунды до окончания встречи рефери пропустили пробежку у разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри. Атака завершилась трёхочковым попаданием форварда Андре Игуодалы, увеличившим преимущество калифорнийцев до пяти очков.
Форварды «Рэпторс» Паскаль Сиакам и Кавай Леонард тоже совершили по одной пробежке на последней минуте игры. В обоих случаях судьи не зафиксировали нарушения правил.
Третий матч финальной серии плей-офф «Голден Стэйт» и «Торонто» проведут в Окленде на «Оракл-Арене» 6 июня, начало — в 04:00 мск.
«Уорриорз» сравняли счёт в финале НБА. Спасибо Игуодале!
«Голден Стэйт» чуть не разбазарил двузначное преимущество за несколько минут. Но Андре Игуодала не оставил шансов «Торонто» — 1-1 в серии!
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