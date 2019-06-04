УНИКС продлил контракт с Прифтисом

Руководство УНИКСа подписало новый контракт с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом. Договор заключён по схеме «1+1», сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Мы верим, что тренеру удастся вновь выстроить конкурентоспособную команду, способную претендовать на самые высокие места во всех турнирах», — говорится в сообщении УНИКСа.

Прифтис возглавляет казанский клуб с 2017 года. Ранее 50-летний греческий специалист работал главным тренером в «Арисе», «Колоссосе», «Икаросе», «Кавале» и женской команде «Эсперидес».

В сезоне-2018/19 УНИКС занял второе место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, одержав 21 победу в 26 матчах. В плей-офф команда из Казани дошла до полуфинала, где уступила «Химкам» (1-3).