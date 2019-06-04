УНИКС продлил контракт с Прифтисом
Руководство УНИКСа подписало новый контракт с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом. Договор заключён по схеме «1+1», сообщает пресс-служба казанского клуба.
«Мы верим, что тренеру удастся вновь выстроить конкурентоспособную команду, способную претендовать на самые высокие места во всех турнирах», — говорится в сообщении УНИКСа.
Прифтис возглавляет казанский клуб с 2017 года. Ранее 50-летний греческий специалист работал главным тренером в «Арисе», «Колоссосе», «Икаросе», «Кавале» и женской команде «Эсперидес».
В сезоне-2018/19 УНИКС занял второе место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, одержав 21 победу в 26 матчах. В плей-офф команда из Казани дошла до полуфинала, где уступила «Химкам» (1-3).
«Иногда позже осознаёшь, что сделал». Тренеры — о серии «Химки» vs УНИКС
Римас Куртинайтис — о выходе в Евролигу, Димитрис Прифтис — об окончании контракта.
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