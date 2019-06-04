Тибодо: наверное, не согласился бы работать под руководством Лю в «Лейкерс»

Бывший главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» и «Чикаго Буллз» Том Тибодо рассказал, почему отказался бы работать в штабе «Лос-Анджелес Лейкерс», если бы его возглавил экс-наставник «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю.

«Наверное, я бы не согласился. Давно знаю Тайрона. Я тренировал его в «Хьюстоне», а когда он начал тренерскую карьеру, мы оба работали в «Бостоне». Считаю его хорошим другом. Но у меня всё ещё есть действующий контракт. Буду терпелив и просто подожду подходящей возможности», — приводит слова Тибодо CBS Sports.

Напомним, долгое время Лю считался основным кандидатом на пост главного тренера «Лейкерс», но стороны не сумели договориться о заключении контракта. В итоге калифорнийцев возглавил экс-наставник «Индианы Пэйсерс» и «Орландо Мэджик» Фрэнк Вогел.