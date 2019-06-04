Моня: «Химки» — единый кулак, никто не тянет одеяло на себя

Завтра, 5 июня, в Москве состоится первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками». Ожиданиями от встречи поделился форвард «Химок» Сергей Моня, отметивший сильные стороны своей команды.

«Настраиваемся на то, чтобы дать ЦСКА бой. Два первых матча пройдут в Москве на площадке ЦСКА, и это будут тяжёлые игры. Постараемся показать всё, на что способны. «Химки» — единый кулак, все бьются друг за друга, никто особо не тянет одеяло на себя, все играют на команду и хотят победить. Самое главное, что мы все вместе. И у нас и у ЦСКА есть уставшие и травмированные, но это финал, нужно выходить и биться», — приводит слова баскетболиста официальный сайт «Химок».

В полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 3-0. «Химки» сломили сопротивление УНИКСа — 3-1.