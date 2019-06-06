Др. Грин: нужно выиграть следующие три матча и начать праздновать
Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий после поражения в третьей игре финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (109:123, 1-2).
«Все хотят увидеть наше поражение. Уверен, люди рады травмам игроков «Уорриорз». Мы должны продолжать сражаться. Нужно выиграть следующий матч, вернуться в Торонто, выиграть пятый матч, вернуться на «Оракл-Арену», выиграть шестой матч, а затем начать праздновать», — сказал Дрэймонд на пресс-конференции.
Грин в третьй встрече набрал 17 очков, собрал 7 подборов, отдал 4 результативные передачи и совершил 2 перехвата за 41 минуту.
«Голден Стэйт» и «Торонто» проведут четвёртую игру в Окленде на «Оракл-Арене» 8 июня, начало — в 04:00 мск.
Один дома. Стеф Карри набрал 47 очков, но чемпионы всё равно проиграли
Без Кевина Дюранта и Клэя Томпсона «Голден Стэйт» уступил «Торонто» и теперь проигрывает в серии до четырёх побед со счётом 1-2.
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