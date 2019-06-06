УНИКС подписал контракт с Узинским

Казанский УНИКС на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Дмитрием Узинским. Соглашение заключено по схеме «1+1».

В сезоне-2018/19 Узинский выступал за «Нижний Новгород». В Единой лиге ВТБ 25-летний россиянин в среднем набирал 6,4 очка, собирал 3,2 подбора, отдавал 1,5 передачи, а также совершал 0,5 перехвата и 0,1 блок-шота за 22,3 минуты.

До перехода в «Нижний Новгород» Дмитрий выступал за «Сахалин» и «Спартак-Приморье». Форвард является чемпионом Суперлиги (2016) и двукратным серебряным призёром Кубка России (2018, 2019).

В нынешней кампании УНИКС занял второе место по итогам регулярного чемпионата Лиги ВТБ, одержав 21 победу в 26 матчах. В плей-офф команда из Казани дошла до полуфинала, где уступила «Химкам» (1-3).