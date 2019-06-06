Болельщик, толкнувший Лоури, оказался совладельцем «Голден Стэйт»

Болельщик, толкнувший защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури во время третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, оказался совладельцем «Голден Стэйт Уорриорз» Марком Стивенсом, сообщает NBC Sports. Клуб запретил Стивенсу посещать оставшиеся матчи финальной серии.
Напомним, болельщик «Голден Стэйт Уорриорз», сидевший в первом ряду, был удалён с трибуны за толчок разыгрывающего защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури. Инцидент случился в заключительной четверти третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Лаури пытался спасти уходивший в аут мяч и упал на зрителей в первом ряду. Фанат «Уорриорз» толкнул игрока, хотят тот его не задел.
Встреча завершилась выездной победой «Рэпторс» со счётом 123:109. Канадская команда вышла вперёд в серии — 2-1.
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