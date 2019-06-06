Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Болельщик, толкнувший Лоури, оказался совладельцем «Голден Стэйт»

Болельщик, толкнувший Лоури, оказался совладельцем «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Болельщик, толкнувший защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури во время третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, оказался совладельцем «Голден Стэйт Уорриорз» Марком Стивенсом, сообщает NBC Sports. Клуб запретил Стивенсу посещать оставшиеся матчи финальной серии.

Напомним, болельщик «Голден Стэйт Уорриорз», сидевший в первом ряду, был удалён с трибуны за толчок разыгрывающего защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури. Инцидент случился в заключительной четверти третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Лаури пытался спасти уходивший в аут мяч и упал на зрителей в первом ряду. Фанат «Уорриорз» толкнул игрока, хотят тот его не задел.

Встреча завершилась выездной победой «Рэпторс» со счётом 123:109. Канадская команда вышла вперёд в серии — 2-1.

Фаната «Голден Стэйт» удалили с трибуны за толчок Лоури
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент