Дюрант не сыграет в четвёртом матче финальной серии
Возвращение в строй форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта продолжает откладываться. Появившаяся ранее информация о том, что Дюрант сможет сыграть в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», не подтвердилась. Кевин вновь не появится на паркете, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель издания The Athletic Энтони Слэйтер.
Дюрант получил растяжение икроножной мышцы правой ноги в пятом матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» и с тех пор не появляется на паркете.
В нынешнем плей-офф форвард набирает 34,2 очка, совершает 5,2 подбора и отдаёт 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру.
Напомним, перед четвёртым матчем «Торонто Рэпторс» ведёт в серии со счётом 2-1.
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