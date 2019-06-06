Дюрант не сыграет в четвёртом матче финальной серии

Возвращение в строй форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта продолжает откладываться. Появившаяся ранее информация о том, что Дюрант сможет сыграть в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс», не подтвердилась. Кевин вновь не появится на паркете, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель издания The Athletic Энтони Слэйтер.

Дюрант получил растяжение икроножной мышцы правой ноги в пятом матче второго раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» и с тех пор не появляется на паркете.

В нынешнем плей-офф форвард набирает 34,2 очка, совершает 5,2 подбора и отдаёт 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру.

Напомним, перед четвёртым матчем «Торонто Рэпторс» ведёт в серии со счётом 2-1.