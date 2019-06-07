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ЦСКА вновь обыграл «Химки» в финальной серии Единой лиги ВТБ

ЦСКА вновь обыграл «Химки» в финальной серии Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве завершился второй матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками». «Армейцы» с первых минут завладели инициативой и к концу первой четверти вели с двузначным преимуществом — 30:15. К большому перерыву преимущество армейцев немного увеличилось — 55:37.

Во второй половине ЦСКА немного сбавил обороты, «Химки» попробовали вернуться в игру, но в целом подопечные Итудиса держали игру под контролем и оформили победу со счётом 103:92.

Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 16 очков. В составе «Химок» 26 баллов записал в свой актив Тони Крокер.

Таким образом, ЦСКА повёл в серии со счётом 2-0. Следующий матч серии состоится 10 июня на арене команды из Московской области.

Единая лига ВТБ
07 июня 2019, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
103 : 92
(30:15, 25:22, 22:27, 26:28)
Химки
Химки, Россия
ЦСКА: Родригес - 16, де Коло - 14, Хиггинс - 14, Хантер - 14, Курбанов - 13, Боломбой - 12, Воронцевич - 6, Хэкетт - 5, Антонов - 4, Хайнс - 3, Лопатин - 2, Хоменко
Химки: Крокер - 26, Зайцев - 15, Томас - 13, Микки - 13, Губанов - 8, Вяльцев - 7, Моня - 6, Маркович - 2, Дженкинс - 2, Якушин, Зубков, Барашков
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