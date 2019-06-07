ЦСКА вновь обыграл «Химки» в финальной серии Единой лиги ВТБ

В Москве завершился второй матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками». «Армейцы» с первых минут завладели инициативой и к концу первой четверти вели с двузначным преимуществом — 30:15. К большому перерыву преимущество армейцев немного увеличилось — 55:37.

Во второй половине ЦСКА немного сбавил обороты, «Химки» попробовали вернуться в игру, но в целом подопечные Итудиса держали игру под контролем и оформили победу со счётом 103:92.

Самым результативным в составе победителей стал Серхио Родригес, набравший 16 очков. В составе «Химок» 26 баллов записал в свой актив Тони Крокер.

Таким образом, ЦСКА повёл в серии со счётом 2-0. Следующий матч серии состоится 10 июня на арене команды из Московской области.