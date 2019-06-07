Итудис: «Химки» неплохо справляются без своего лучшего снайпера

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками» (103:92), отдав должное сопернику.

«Мы доминировали всю игру, начали очень агрессивно на обоих концах паркета. Мы задали темп этой игре таким, каким хотели. Большое уважение «Химкам», они много игр в этом сезоне сыграли без своего лучшего снайпера и привыкли к этому.

Конечно, я желаю, чтобы у них не было таких проблем, но они неплохо справляются. Самое важное для нас — это то, что мы сделали счёт 2-0 сегодня. Знаем, что в третьей игре, в Химках, будет тяжело. У нас есть два дня на подготовку», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.