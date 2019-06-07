Итудис: «Химки» неплохо справляются без своего лучшего снайпера
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками» (103:92), отдав должное сопернику.
«Мы доминировали всю игру, начали очень агрессивно на обоих концах паркета. Мы задали темп этой игре таким, каким хотели. Большое уважение «Химкам», они много игр в этом сезоне сыграли без своего лучшего снайпера и привыкли к этому.
Конечно, я желаю, чтобы у них не было таких проблем, но они неплохо справляются. Самое важное для нас — это то, что мы сделали счёт 2-0 сегодня. Знаем, что в третьей игре, в Химках, будет тяжело. У нас есть два дня на подготовку», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
- 7 июня 2019
-
23:13
-
22:15
-
22:07
-
21:30
-
20:51
-
18:52
-
17:33
-
16:27
-
14:25
-
13:32
-
12:58
-
12:45
-
12:09
-
11:56
-
11:49
-
11:32
-
11:21
-
10:44
-
10:08
-
09:59
-
09:38
-
09:09
-
00:57
- 6 июня 2019
-
23:38
-
22:51
-
21:59
-
20:59
-
18:55
-
17:49
-
16:12
-
16:05
-
15:08
-
14:48
-
12:58
-
12:36
Партнерский контент