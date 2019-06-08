Др. Грин: надеемся, Дюрант сыграет в следующем матче с «Торонто»
Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил надежду, что лёгкий форвард Кевин Дюрант поможет команде в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (1-3).
«Была надежда, что он примет участие во всех играх финала. Ничего не изменилось. Надеемся, он будет с нами. Наша команда ещё не сказала последнего слова. Кевин тоже не сказал последнего слова. Его тело подскажет ему», — приводит слова Грина журналист The Athletic Энтони Слейтер на своей странице в «Твиттере».
Дюрант из-за растяжения правой голени пропустил последние девять игр нынешнего розыгрыша плей-офф.
Пятая встреча финальной серии состоится в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 11 июня, начало — в 04:00 мск.
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«Динозавры» растоптали «Голден Стэйт» в третьей четверти. Кавай Леонард набрал 36 очков и установил личный рекорд для финальных матчей НБА.
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