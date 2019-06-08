Лоури: «Торонто» ещё ничего не сделал
Разыгрывающий защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури объяснил, почему он и другие игроки канадского клуба не радовались после победы со счётом 105:92 в четвёртом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (3-1).
«Мы ещё ничего не сделали. Просто одержали три победы. Нам нужно выиграть ещё одну встречу. Понимаем это. «Уорриорз» — действующие чемпионы, и они не собираются играть спустя рукава. Они намерены выйти на паркет и сражаться. Мы готовимся к следующему матчу с таким же настроем. Наша команда ещё ничего не сделала», — приводит слова Лоури ASAP Sports.
Следующую игру финальной серии «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 11 июня, начало — в 04:00 мск.
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