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Фанаты «Голден Стэйт» начали покидать домашнюю арену до завершения 4-й игры

Фанаты «Голден Стэйт» начали покидать домашнюю арену до завершения 4-й игры
Баскетбол / НБА 0

Некоторые болельщики «Голден Стэйт Уорриорз» не стали дожидаться окончания четвёртого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Окленде на «Оракл-Арене» и завершилась победой канадцев — 105:92, 3-1.

Эта игра может оказаться последней для «Уорриорз» на «Оракл-Арене». Со следующего сезона калифорнийцы будут выступать в новом спортивном комплексе в Сан-Франциско.

Видео доступно на странице SLAM в «Твиттере».

«Голден Стэйт» сейчас проводит пятый финал плей-офф кряду. В предыдущих четырёх случаях команда из Окленда завоевала три чемпионских титула.

Пятый матч финальной серии состоится в Торонто на «Скотиабанк-Арене» 11 июня, начало — в 04:00 мск.

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