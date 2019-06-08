Руководство «Клипперс» полагает, что Леонард не перейдёт в команду

В клубе «Лос-Анджелес Клипперс», который долгое время называют одним из претендентов на подписание контракта с форвардом «Торонто Рэпторс» Каваем Леонардом, полагают, что баскетболист, вероятнее всего, не подпишет контракт с командой в межсезонье.

«В клубе уверены, что Леонард ответит на звонок 30 июня. Но не совсем понятно, как на Кавая повлияет участие в финале НБА. Руководство клуба проводит встречи, готовясь к сценариям, по которым Леонард не подпишет контракт с командой», — сообщает обозреватель The Athletic Джо Вардон со ссылкой на источники в калифорнийском клубе.

В межсезонье Кавай Леонард станет свободным агентом. На протяжении всего сезона в прессе ходили слухи, что игрок хочет оказаться в составе одной из команд Лос-Анджелеса.