Руководство «Клипперс» полагает, что Леонард не перейдёт в команду
В клубе «Лос-Анджелес Клипперс», который долгое время называют одним из претендентов на подписание контракта с форвардом «Торонто Рэпторс» Каваем Леонардом, полагают, что баскетболист, вероятнее всего, не подпишет контракт с командой в межсезонье.
«В клубе уверены, что Леонард ответит на звонок 30 июня. Но не совсем понятно, как на Кавая повлияет участие в финале НБА. Руководство клуба проводит встречи, готовясь к сценариям, по которым Леонард не подпишет контракт с командой», — сообщает обозреватель The Athletic Джо Вардон со ссылкой на источники в калифорнийском клубе.
В межсезонье Кавай Леонард станет свободным агентом. На протяжении всего сезона в прессе ходили слухи, что игрок хочет оказаться в составе одной из команд Лос-Анджелеса.
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