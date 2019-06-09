«Майами Хит» попробует заполучить Пола, Гордона или Такера
Руководство «Майами Хит» намерено в межсезонье обратиться в «Хьюстон Рокетс» на предмет обмена одного из игроков. В клубе из Флориды хотят видеть в команде или разыгрывающего Криса Пола, или форвардов Пи Джей Такера и Эрика Гордона, сообщает Bleacher Report.
После очередной провальной попытки завоевать титул «Рокетс» в межсезонье ждут большие перемены. В «Майами» также намерены реорганизовывать команду, так как в завершившемся сезоне она не сумела пробиться в плей-офф.
Крис Пол в уходящем сезоне набирал 15,6 очка и совершал 8,2 передачи. Эрик Гордон собирал коллекцию из 16,2 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи в среднем. Что касается Такера, то в активе баскетболиста было 7,3 очка и 5,8 подбора в среднем.
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