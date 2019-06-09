Вяльцев: отдали сына в школу ЦСКА, потому что так удобнее
Защитник «Химок» Егор Вяльцев объяснил, почему сын тренируется в школе московского ЦСКА, а не посещает секцию «Химок». По словам баскетболиста, всё объясняется вопросом удобства.
«Отдали его в эту школу по одной простой причине: живём в пяти минутах ходьбы от неё. Нам так просто удобнее. Не стоит здесь искать какие-то подводные камни. И потом, всё-таки я начинал карьеру в ЦСКА, у меня осталось много друзей в клубе. В целом исключительно тёплые воспоминания о том периоде. Лишний раз побывать в школе — только в радость», — приводит слова Вяльцева сайт VTB-Russia.
Напомним, матчи ЦСКА и «Химок» — главное баскетбольное противостояние страны. В нынешнем сезоне команды также вышли в финал Единой лиги ВТБ.
- 9 июня 2019
-
16:27
-
15:20
-
14:19
-
12:53
-
12:42
-
12:11
-
11:53
-
11:35
-
11:05
-
10:50
-
10:32
-
10:01
-
09:42
-
09:19
-
00:54
- 8 июня 2019
-
23:40
-
21:30
-
20:27
-
18:57
-
17:19
-
17:01
-
15:48
-
14:52
-
13:12
-
12:50
-
12:16
-
11:52
-
11:25
-
10:50
-
10:28
-
10:04
-
09:44
-
09:25
-
09:00
-
08:29
Партнерский контент