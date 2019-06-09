Вяльцев: отдали сына в школу ЦСКА, потому что так удобнее

Защитник «Химок» Егор Вяльцев объяснил, почему сын тренируется в школе московского ЦСКА, а не посещает секцию «Химок». По словам баскетболиста, всё объясняется вопросом удобства.

«Отдали его в эту школу по одной простой причине: живём в пяти минутах ходьбы от неё. Нам так просто удобнее. Не стоит здесь искать какие-то подводные камни. И потом, всё-таки я начинал карьеру в ЦСКА, у меня осталось много друзей в клубе. В целом исключительно тёплые воспоминания о том периоде. Лишний раз побывать в школе — только в радость», — приводит слова Вяльцева сайт VTB-Russia.

Напомним, матчи ЦСКА и «Химок» — главное баскетбольное противостояние страны. В нынешнем сезоне команды также вышли в финал Единой лиги ВТБ.