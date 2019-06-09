Малейко: ЦСКА навсегда останется для меня родным домом

Воспитанник молодежного проекта ЦСКА Михаил Малейко прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Уралмаш».



«В стенах ЦСКА я провёл более 10 лет – это очень серьезный и полезный период моей жизни. Очень рад, что выпала возможность работать с настоящими профессионалами своего дела. Спасибо клубу и тренерскому штабу за полученный опыт. Также спасибо медикам и всем работникам ЦСКА за созданный комфорт и уют. ЦСКА навсегда останется для меня родным домом», — приводит слова Михаила Малейко официальный сайт ЦСКА.



Уроженец Минска поступил в спортшколу ЦСКА в 12 лет. Малейко прошёл все стадии работы в «младших» командах, став чемпионом ДЮБЛа и трехкратным победителем Единой молодёжной лиги ВТБ. Молодой форвард отметился в шести играх Единой лиги ВТБ в составе основной команды и входит в пятёрку исторических лидеров по количеству проведенных матчей за ЦСКА-2 – 218 (163 старта), в которых его средние показатели составили 7,5 очка, 3,8 подбора, 1,1 передачи, 0,9 перехвата.

При содействии ЦСКА Малейко получил гражданство Российской Федерации и защищал цвета кадетской, юниорской и молодёжной сборных страны на четырёх чемпионатах Европы.