Ванвлит будет играть с капой после того, как ему сломали зуб
Резервный разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит будет играть с капой в оставшихся матчах финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает ESPN. Он принял такое решение после того, как ему сломали зуб в четвёртой встречи серии. Кроме того, игрок получил рассечение под глазом в результате неумышленного удара локтем в лицо разыгрывающего соперника Шона Ливингстона. Из-за этих повреждений он был вынужден покинуть площадку и не смог продолжить игру.
При этом медицинское обследование подтвердило, что Ванвлит не получил сотрясение мозга и может принять участие в пятом матче финала.
Ранее защитник никогда не носил капу, поскольку она доставляла ему дискомфорт.
«Торонто» ведёт в финальной серии со счётом 3-1.
Ванвлит: не стал чувствовать себя канадцем из-за сломанного зуба
- 10 июня 2019
-
10:50
-
10:28
-
09:53
-
09:52
-
09:17
-
00:41
-
00:41
- 9 июня 2019
-
22:52
-
20:55
-
19:32
-
18:53
-
17:44
-
16:27
-
15:20
-
14:19
-
12:53
-
12:42
-
12:11
-
11:53
-
11:35
-
11:05
-
10:50
-
10:32
-
10:01
-
09:42
-
09:19
-
00:54
- 8 июня 2019
-
23:40
-
21:30
-
20:27
-
18:57
-
17:19
-
17:01
-
15:48
-
14:52
Партнерский контент