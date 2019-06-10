Ванвлит будет играть с капой после того, как ему сломали зуб

Резервный разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Фред Ванвлит будет играть с капой в оставшихся матчах финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает ESPN. Он принял такое решение после того, как ему сломали зуб в четвёртой встречи серии. Кроме того, игрок получил рассечение под глазом в результате неумышленного удара локтем в лицо разыгрывающего соперника Шона Ливингстона. Из-за этих повреждений он был вынужден покинуть площадку и не смог продолжить игру.



При этом медицинское обследование подтвердило, что Ванвлит не получил сотрясение мозга и может принять участие в пятом матче финала.



Ранее защитник никогда не носил капу, поскольку она доставляла ему дискомфорт.



«Торонто» ведёт в финальной серии со счётом 3-1.