Стефен Карри: возвращение Кевина Дюранта не очень изменит нападение «Уорриорз»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказал мнение о влиянии на игру команды возвращения в строй лёгкого форварда Кевина Дюранта.



«Не думаю, что появление Дюранта в составе серьёзно изменит нападение команды. Мы просто получим ещё одно мощное оружие. Станем способны более эффективно использовать быстрые контратаки. Кевин имеет богатый опыт выступлений в финалах и проявил себя там хорошо. Независимо от реализации бросков он усилит нашу игру», – цитирует Карри ESPN.



Дюрант получил травму икроножной мышцы в пятом матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс» и с тех пор не играл. В нынешнем плей-офф он набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. За время его отсутствия «Голден Стэйт» одержал 6 побед при 3 поражениях. Но при этом все проигрыши пришлись на финальную серию.



«Уорриорз» уступают в финале со счётом 1-3.

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