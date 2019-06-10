Клэй Томпсон: Кевин Дюрант легко впишется в игру «Голден Стэйт» после травмы

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон уверен, что возвращение в состав после месячного отсутствия его партнёра по команде лёгкого форварда Кевина Дюранта пройдёт без сложностей.
«Мы очень ждём возвращения Дюранта. Он легко впишется в игру, поскольку нам его очень не хватало. В двух прошлых сезонах Кевин привёл нас к чемпионским титулам. Если он сможет сделать это вновь, то получится красивая история.
Травмы – это самая тяжелая часть жизни спортсмена. Независимо от того, играешь через боль или вынужден пропускать матчи, необходимо как-то справляться с этим. А это сложно. Я знаю, поскольку сам прошёл через подобное. А у Дюранта ситуация оказалась ещё более серьёзной. Но я знаю, как сильно он хочет играть», – цитирует Томпсона ESPN.
Дюрант получил травму икроножной мышцы в пятом матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс» и с тех пор не играл. В нынешнем плей-офф он набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. За время его отсутствия «Голден Стэйт» одержал 6 побед при 3 поражениях. Но при этом все проигрыши пришлись на финальную серию.
«Уорриорз» уступают в финале со счётом 1-3.
- 10 июня 2019
-
10:50
-
10:28
-
09:53
-
09:52
-
09:17
-
00:41
-
00:41
- 9 июня 2019
-
22:52
-
20:55
-
19:32
-
18:53
-
17:44
-
16:27
-
15:20
-
14:19
-
12:53
-
12:42
-
12:11
-
11:53
-
11:35
-
11:05
-
10:50
-
10:32
-
10:01
-
09:42
-
09:19
-
00:54
- 8 июня 2019
-
23:40
-
21:30
-
20:27
-
18:57
-
17:19
-
17:01
-
15:48
-
14:52