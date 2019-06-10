Клэй Томпсон: Кевин Дюрант легко впишется в игру «Голден Стэйт» после травмы

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон уверен, что возвращение в состав после месячного отсутствия его партнёра по команде лёгкого форварда Кевина Дюранта пройдёт без сложностей.



«Мы очень ждём возвращения Дюранта. Он легко впишется в игру, поскольку нам его очень не хватало. В двух прошлых сезонах Кевин привёл нас к чемпионским титулам. Если он сможет сделать это вновь, то получится красивая история.



Травмы – это самая тяжелая часть жизни спортсмена. Независимо от того, играешь через боль или вынужден пропускать матчи, необходимо как-то справляться с этим. А это сложно. Я знаю, поскольку сам прошёл через подобное. А у Дюранта ситуация оказалась ещё более серьёзной. Но я знаю, как сильно он хочет играть», – цитирует Томпсона ESPN.



Дюрант получил травму икроножной мышцы в пятом матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс» и с тех пор не играл. В нынешнем плей-офф он набирает по 34,2 очка, совершает по 5,2 подбора и отдаёт по 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру. За время его отсутствия «Голден Стэйт» одержал 6 побед при 3 поражениях. Но при этом все проигрыши пришлись на финальную серию.



«Уорриорз» уступают в финале со счётом 1-3.

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