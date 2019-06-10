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Гаврилов покинул ЦСКА

Гаврилов покинул ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Один из лидеров ЦСКА-2 Александр Гаврилов покинул московский клуб по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт ЦСКА.

23-летний защитник провел в рядах армейцев всю свою баскетбольную жизнь, пройдя через все этапы профессионального становления – спортшколу, молодежный проект, взрослые команды. В красно-синей форме Гаврилов стал 3-кратным чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ, чемпионом России среди молодежных команд БЕКО ПБЛ, чемпионом ДЮБЛ, дважды признавался лучшим разыгрывающим защитником «Финала восьми» Единой молодежной лиги ВТБ. В составе ЦСКА-2 баскетболист провел 223 матча (8,1 очка, 2,5 подбора, 4,0 передачи). В сезоне-2015/16 Александр отметился в одной игре за основную команду, а следующий год на правах аренды провел в эстонском «Калеве» и МБА.

Также Гаврилов выступал за молодежную, юниорскую и кадетскую сборные России на трех чемпионатах Европы.

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