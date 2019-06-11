Мозгов на матче и удивлённый Ватутин с трофеем ЦСКА. Фото финала Единой лиги ВТБ

10 июня в Химках в баскетбольном центре Московской области состоялся третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА, в которой победу одержали гости со счётом 80:62. Этот успех позволил баскетболистам ЦСКА стать победителем турнира в восьмой раз подряд.
«Армейцы» с первой же четверти захватили инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в четыре очка. Вторая половина встречи также осталась за гостями площадки, увеличившими к большому перерыву свой отрыв до 15 очков.
Третья четверть прошла в равной борьбе и завершилась ничейным результатом, а в заключительном игровом отрезке сильнее вновь оказались гости. Итоговый счёт встречи — 80:62 (18:14, 25:14, 19:19, 18:15) в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 23 очка. В составе хозяев отличился Вячеслав Зайцев, на счету которого 22 очка.
Лучшие кадры с матча «Химки» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Смотрите также фоторепортаж из раздевалки ЦСКА.
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