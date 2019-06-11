Микки — о поражении ЦСКА: обстоятельства были против «Химок»
Форвард БК «Химки» Джордан Микки прокомментировал поражение подмосковного клуба от ЦСКА в финальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ. ЦСКА выиграл серию в трёх матчах.
«Конечно, нам хотелось порадовать своих болельщиков в финальной серии, но соперник оказался сильнее. Весь сезон команду преследовали травмы, а на решающие матчи мы лишились Тиммы и Шведа. Конечно, жаловаться не стоит, но обстоятельства были против нас. Надеюсь, в следующем сезоне у команды в целом будет больше удачи и травмы обойдут стороной баскетболистов «Химок», — цитируют Микки «Известия».
Напомним, третий матч серии проходил 10 июня в Химках. Москвичи одержали победу со счётом 80:62. Ранее они выиграли ещё два матча (106:85 и 103:92).
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