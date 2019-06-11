Марвин Уильямс воспользовался опцией игрока и продолжит выступать за «Шарлотт»
Форвард «Шарлотт Хорнетс» Марвин Уильямс принял решение воспользоваться опцией игрока в контракте и проведёт сезон-2019/20 в составе команды из Северной Каролины, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. За год баскетболист заработает в «Хорнетс» $ 15 млн.
Уильямс — второй номер драфта-2005. На ярмарке талантов он был выбран выше Дерона Уильямса, Криса Пола и Лу Уильямса.
В составе «Шарлотт Хорнетс» он выступает с 2014 года. Ранее он защищал цвета «Атланты Хоукс» и «Юты Джаз». В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Уильямс принял участие в 75 матчах (во всех — в стартовом составе), набирая в них 10,1 очка, собирая 5,4 подбора и совершая 1,2 передачи за 28,4 минуты в среднем.
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