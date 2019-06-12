Колдебелла останется спортивным директором УНИКСа в следующем сезоне
УНИКС воспользуется правом автоматически продлить контракт на следующий сезон со спортивным директором Клаудио Колдебеллой, сообщают «Известия».
50-летний Колдебелла занял свой пост перед началом минувшего сезона и стал первым спортивным директором в истории клуба. С ним УНИКС дошёл до полуфинала Еврокубка и полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ. До этого итальянский специалист работал генеральным менеджером на родине в «Варезе».
Ранее казанцы пролили соглашение с главным тренером команды Димитрисом Прифтисом и заключили с форвардом Дмитрием Узинским двухлетний договор по схеме «1+1». Также УНИКС подал заявку на получение «wild card» для участия в регулярном чемпионате Евролиги следующего сезона.
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