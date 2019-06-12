Болельщик «Торонто» прислал Дюранту цветы и извинения за поведение канадцев

Один из болельщиков «Торонто Рэпторс» прислал лёгкому форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Кевину Дюранту цветы и извинения за поведения зрителей на трибунах в тот момент, когда игрок получил травму.



«Дорогой Кевин! Не могу поверить, что идиотские болельщики «Торонто» радовались, когда вы получили травму. Я смотрел матч и чувствовал себя ужасно из-за их поведения. Это такой позор. От имени всей Канада приношу извинения за их выходку и желаю вам скорейшего выздоровления», – написал болельщик в записке, приложенной к букету.



Дюрант получил повреждение ахиллова сухожилия в пятом матча финальной серии, едва вернувшись в строй после предыдущей травмы.

Фото букета доступно для просмотра в официальном микроблоге обозревателя NBC Sports Джессики Кляйншмидт в «Твиттер».