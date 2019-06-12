Ирвинг отказался от продления контракта с «Бостоном»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг отказался от продления контракта с командой, сообщает The Athletic. Ранее сообщалось, что Кайри Ирвинг может перейти в состав «другой команды Национальной баскетбольной ассоциации. Основными претендентами на разыгрывающего считаются «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс».



При этом Ирвинг заинтересован в продолжении карьеры в «Бруклине». Ранее стало известно, что «Бруклин Нетс» планирует в предстоящее межсезонье предложить контракты Ирвингу и лёгкому форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Кевину Дюранту.



У Ирвинга была опция продления контракта с «Бостон Селтикс», однако разыгрывающий принял решение ей не пользоваться и покинуть команду.