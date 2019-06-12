Ирвинг отказался от продления контракта с «Бостоном»
Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг отказался от продления контракта с командой, сообщает The Athletic. Ранее сообщалось, что Кайри Ирвинг может перейти в состав «другой команды Национальной баскетбольной ассоциации. Основными претендентами на разыгрывающего считаются «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Никс».
При этом Ирвинг заинтересован в продолжении карьеры в «Бруклине». Ранее стало известно, что «Бруклин Нетс» планирует в предстоящее межсезонье предложить контракты Ирвингу и лёгкому форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Кевину Дюранту.
У Ирвинга была опция продления контракта с «Бостон Селтикс», однако разыгрывающий принял решение ей не пользоваться и покинуть команду.
- 12 июня 2019
-
19:56
-
18:44
-
17:04
-
15:41
-
13:01
-
12:47
-
12:25
-
11:55
-
11:45
-
11:33
-
10:49
-
10:23
-
09:44
-
09:34
-
09:23
-
00:34
- 11 июня 2019
-
23:58
-
22:36
-
21:27
-
20:18
-
19:52
-
18:32
-
17:14
-
16:05
-
12:45
-
12:26
-
12:00
-
12:00
-
11:37
-
11:18
-
11:02
-
10:49
-
10:30
-
09:54
-
09:44
Партнерский контент