Мать Дюранта: когда Кевин сказал мне, что он готов сыграть, я согласилась с этим

Ванда Дюрант, мать лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, рассказала о разговоре с сыном перед пятым матчем финальной серии НБА с «Торонто Рэпторс», в которой Кевин получил травму ахиллова сухожилия.



«Я была рада за Кевина, потому что знаю, как сильно он любит игру. Он и раньше получал травмы, так что я была уверена, что он не станет подвергать себя опасности. Так что, когда Кевин сказал мне, что он готов сыграть, я согласилась с этим. Обвиняю ли я врачей «Голден Стэйт»? Они сказали, что Кевин может играть. Он дали разрешение. Кевин не мог выйти на паркет без этого, так что...» — приводит слова Ванды Дюрант Reddit.



Дюрант получил повреждение в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». Он сыграл всего 11 минут после того, как пропустил почти месяц из-за травмы икроножной мышцы. Без него команда провела 9 матчей, в которых одержала 6 побед при 3 поражениях.



В текущем плей-офф форвард набирал 34,2 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 4,9 передачи за 39 минут в среднем за игру.



«Голден Стэйт» уступает в финале со счётом 2-3.