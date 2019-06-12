Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант подтвердил, что у него разрыв ахиллова сухожилия. Восстановление после подобных повреждений обычно занимает от семи до десяти месяцев.



«У меня разрыв ахилла. Моё возвращение на паркет начинается немедленно. Со мной семья и дорогие мне люди, мы очень ценим сообщения и поддержку, что получаем. Я уже говорил: я очень переживаю, но я в порядке. Баскетбол — моя главная любовь в жизни, я хотел быть на паркете в тот вечер. Я пытался помочь одногруппникам.



На всё в матче сложилось вот так. Я горд, что отдал физически всё, что мог, что мои братья смогли добыть победу. Впереди долгий путь, но я создан для этого. Я знаю, что мои братья могут выиграть в шестом матче. Я буду переживать за них», — написал Кевин Дюрант в своём «инстаграме».

Дюрант получил повреждение в пятом матче финальной серии плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». Он сыграл всего 11 минут после того, как пропустил почти месяц из-за травмы икроножной мышцы. Без него команда провела 9 матчей, в которых одержала 6 побед при 3 поражениях.