Ирвинг планирует заключить соглашение с агентством бруклинского рэпера Jay Z

Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг расстался с Джеффри Уэкслером, который долгое время представлял его интересы. Звёздный баскетболист намерен подписать контракт с агентством ROC Nation Sports, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

30 июня Ирвинг получит статус неограниченно свободого агента. Фаворитами в борьбе за 27-летнего разыгрывающего считаются «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон».

Основателем ROC Nation Sports является известный бруклинский рэпер Jay Z, ранее владевший долей в «Нетс».

В нынешнем плей-офф НБА Кайри в среднем набирал 21,3 очка, отдавал 7,0 передачи, собирал 4,3 подбора, а также совершал 1,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 36,7 минуты.