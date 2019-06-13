Карри отреагировал на оскорбления своей мамы со стороны болельщиков «Торонто»
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал действия фанатов «Торонто Рэпторс», которые выкрикивали оскорбления в адрес его мамы возле отеля, где она остановилась на пятый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации.
«Честно говоря, это глупо, когда люди поджидают нас и членов наших семей возле отеля, чтобы просто покричать ругательства. Но мы адекватно на это реагируем. Стараемся игнорировать подобные вещи. На нас это никак не повлияет», — сказал Стефен на пресс-конференции.
«Торонто» лидирует в финальной серии со счётом 3-2. Шестую игру «Уорриорз» и «Рэпторс» проведут в Окленде на «Оракл-Арене». Встреча состоится 14 июня и начнётся в 04:00 мск.
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