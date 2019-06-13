Хайнс: предлагаете ЦСКА играть не в полную силу или специально проигрывать?

Центровой БК ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал успехи московского клуба. Отвечая на вопрос о возможном снижении интереса болельщиков к Единой лиге ВТБ из-за доминирования ЦСКА, Хайнс заявил, что москвичам было непросто.

«Вы предлагаете нам специально проиграть? Или играть не в полную силу? Мы делаем свою работу, стараемся победить в каждом матче. И стоит признать, что у нас не всегда это получалось. В Единой лиге мы уступали УНИКСу, «Зениту» и «Химкам». Да, плей-офф мы прошли без поражений, но это не говорит о том, что нам было легко», — цитируют Хайнса «Известия».

Напомним, ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ. Все этапы плей-офф москвичи преодолели, проводя лишь по три матча в сериях. В финале ЦСКА нанёс поражение «Химкам».