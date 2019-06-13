Хайнс: готов остаться в ЦСКА, но не всё зависит от моего желания

Центровой московского ЦСКА Кайл Хайнс сказал, что хотел бы остаться в нынешней команде.

«Продолжу ли я выступать за «армейцев»? Этот вопрос стоит переадресовать моему агенту. Лично я готов остаться в ЦСКА, но не всё зависит исключительно от моего желания», — приводят слова Хайнса «Известия».

Кайл выступает за «армейцев» с 2013 года. Ранее он защищал цвета греческого «Олимпиакоса», немецкого «Брозе» и итальянского «Вероли». Этим летом 32-летний американец станет свободным агентом.

В сезоне-2018/19 Хайнс принял участие в 36 матчах Евролиги. Центровой в среднем набирал 7,3 очка, собирал 3,6 подбора, отдавал 1,4 передачи, а также совершал 0,7 перехвата и 0,7 блок-шота за 19,6 минуты.

В завершившейся кампании ЦСКА стал чемпионом Евролиги и завоевал титул победителя Единой лиги ВТБ.