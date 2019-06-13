Ватутин: ЦСКА нуждается в омоложении состава
Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о планах по изменению состава команды в межсезонье.
«Нам важно сделать конкурентоспособную команду на следующий сезон — это главный фактор для нас. Все телодвижения нам надо делать с учётом прежнего бюджета — он у нас остаётся в том же объёме. И при этом команда должна понимать, что она нуждается в омоложении, костяк ЦСКА немолодой.
Все, безусловно, хотят остаться. Но надо понимать, что все серьёзно подорожали. Это нормально. Вы делаете какую-то работу очень хорошо, поэтому и хотите повышения, прибавку к зарплате. Бюджет не резиновый, плюс у нас состав достаточно возрастной. Надо найти будет баланс между опытом и необходимым обновлением», — приводит слова Ватутина News.ru.
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