«Автодор» подписал трёхлетний контракт с Бабушкиным

Саратовский «Автодор» подписал трёхлетнее соглашение с вице-чемпионом Суперлиги Алексеем Бабушкиным, сообщает официальный сайт саратовчан.



В минувшем сезоне 25-летний форвард помог «Спартаку» из Санкт-Петербурга завоевать серебряные медали Первого дивизиона чемпионата Суперлиги, набирая в 41 матче в среднем 6,7 очка, совершая 5 подборов и 0,8 перехвата за 24,7 минуты игрового времени.



В сезоне-2013/14 Алексей завоевал серебряные медали Единой молодёжной лиги ВТБ с люберецким «Триумфом-2», а также был признан MVP чемпионата в апреле. Летом 2014 года он дебютировал в составе молодёжной сборной на Первенстве Европы U20 в Греции, а также стал победителем престижного Кубка Станковича в Китае в составе резервной сборной страны. После распада «Триумфа» форвард подписал контракт с питерским «Зенитом», за который провел четыре матча в Единой лиге ВТБ и три – в Еврокубке. В сезоне-2015/16, выступая на правах аренды за ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», новичок «Автодора» стал вице-чемпионом Суперлиги-1 и бронзовым призёром Кубка России. Также на протяжении карьеры Бабушкин защищал цвета клубов «Спарта и К» (Видное), «Россия» (экспериментальная сборная в Суперлиге-1) и «Иркут» (Иркутск).