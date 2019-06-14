Томпсон получил травму и не смог помочь «Голден Стэйт» в решающей четверти

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон получил травму по ходу шестого матча финальной серии плей-офф с «Торонто Рэпторс» и был вынужден уйти на костылях в раздевалку.



Томпсон травмировал левое колено за две минуты до окончания третьей четверти встречи и не смог продолжить игру. Защитник «Голден Стэйт» неудачно приземлился на левую ногу после фола игрока «Торонто» Дэнни Грина и сразу схватился за колено, корчась от боли. Несмотря на повреждение, Томпсон остался самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков и сделав 5 подборов.

В составе победителей лучшими стали разыгрывающий Кайл Лоури, набравший 26 очков, сделавший 7 подборов, а также 10 результативных передач, и камерунский форвард Паскаль Сиакам, отметившийся 26 очками, 10 подборами и 3 результативными передачами.

«Торонто» выиграл шестой матч решающей серии и впервые со дня основания клуба в 1995 году стал чемпионом НБА.