Кавай Леонард занял третье место по результативности в одном плей-офф
Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, набрав 22 очка в шестом матче финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз», довёл их общее количество в нынешнем плей-офф НБА до 732 (30,5 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Хакима Оладжьювона и Аллена Айверсона и вышел на третье место в истории лиги по суммарному количеству очков за один розыгрыш плей-офф.
Лучший результат показывали только Леброн Джеймс в составе «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2017/18 (748 очков) и Майкл Джордан в составе «Чикаго Буллз» в сезоне-1991/92 (759).
При этом Леонард провёл 24 матча, а Джеймс и Джордан – по 22.
«Торонто» выиграл финальную серию плей-офф у «Голден Стэйт» со счётом 4-2. Леонард был признан самым ценным игроком финала.
Кавай Леонард — самая загадочная суперзвезда баскетбола
Он прячет свою личную жизнь от журналистов и уйдёт из команды, с которой только что победил в финале НБА.
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