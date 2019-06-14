Кавай Леонард занял третье место по результативности в одном плей-офф

Лёгкий форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, набрав 22 очка в шестом матче финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз», довёл их общее количество в нынешнем плей-офф НБА до 732 (30,5 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Хакима Оладжьювона и Аллена Айверсона и вышел на третье место в истории лиги по суммарному количеству очков за один розыгрыш плей-офф.



Лучший результат показывали только Леброн Джеймс в составе «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2017/18 (748 очков) и Майкл Джордан в составе «Чикаго Буллз» в сезоне-1991/92 (759).



При этом Леонард провёл 24 матча, а Джеймс и Джордан – по 22.



«Торонто» выиграл финальную серию плей-офф у «Голден Стэйт» со счётом 4-2. Леонард был признан самым ценным игроком финала.

Кавай Леонард — самая загадочная суперзвезда баскетбола Он прячет свою личную жизнь от журналистов и уйдёт из команды, с которой только что победил в финале НБА.