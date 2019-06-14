Кавай Леонард — самая загадочная суперзвезда баскетбола

Он прячет свою личную жизнь от журналистов и уйдёт из команды, с которой только что победил в финале НБА.

Прошлым летом казалось, что Кавай Леонард всё. Скромный форвард был обменян из «Сан-Антонио», где стал настоящей суперзвездой, в «Торонто». Канадский клуб никогда не добивался ничего серьёзного, и после серии поражений от команд Леброна Джеймса вообще в шутку называли «Лебронто». Ссылка в самый северный клуб НБА была этакой насмешкой над баскетболистом, желавшим, по слухам, перебраться в родной Лос-Анджелес.

Летом Кавай потерял родной клуб, придумавший, что игрок слишком бережёт свою травмированную ногу. Ушёл от тренера, с которым уже брал титул чемпиона НБА, лучшего защитника и самого ценного игрока финала. От него отвернулась компания Майкла Джордана, платившая ему деньги за выступления в их кроссовках. И всё это Кавай никак особо не комментировал.

Он вообще избегает прессы, словно живёт не в 2019 году. Он специально скрывал информацию о своей девушке и её беременности, дабы не подвергать её излишнему давлению. О его семье известно не так много. Кавай — пятый и самый младший член семьи. У него есть четыре старшие сестры. Его отца звали Марк, и у него была своя автомойка. Именно в ней его убили в 2008 году, а убийцы до сих пор не были найдены.

Дорога перемен. О «Филадельфии», Эмбииде, Кавае и ролевиках Ленард провёл историческую серию, Симмонс пропал, а Эмбиид был жутко полезен.

Кавай Леонард стал настоящей суперзвездой, пожалуй, в тот момент, когда сдержал самого Леброна Джеймса, выступавшего тогда в «Майами». Получив в один год титул лучшего защитника и самого ценного игрока финальной серии, он встал в один ряд с Хакимом и Майклом. Солидная компания, согласитесь. Больше никому такого не удавалось. Как и не удавалось стать MVP с командами из разных конференций.

Сейчас его будут много и настойчиво сравнивать с Леброном. Схожесть действительно есть: они оба универсальны, атлетичны, одинаково хороши как в защите, так и в нападении, делают любую команду с их участием на уровень сильнее. Король обещал «Кливленду» первое чемпионство и выполнил обещание. Кавай не обещал ничего, но подарил чемпионство целой стране.

«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА! Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.

И всё-таки он не с нашей планеты. После победы над «Уорриорз» Леонард привычно пришёл на пресс-конференцию. На его улице не было ни малейшего намёка на радость. Если бы не чемпионская футболка и очки для горных лыж, используемые для защиты глаз от шампанского, никто бы не понял, что человек сделал что-то уникальное. Но одну историю о переходе собравшиеся всё-таки услышали.

— Я отправил Кайлу Лоури сообщение на следующий день или в тот же день, когда меня обменяли в «Торонто». Я написал ему: «Давай сделаем что-то особенное. Понимаю, твой лучший друг покинул команду. Понимаю, что ты расстроен и зол. Но давай сделаем так, чтобы эта сделка принесла пользу. Сегодня мы это сделали, — написал Леонард.

Чемпионство с «Рэпторс» точно не сведёт с ума Леонарда. Кажется, у него есть план, которого он собирается придерживаться. И грядущее межсезонье вновь будет горячим для него и всех болельщиков. Кавай практически подтвердил, что покидает команду. Вот его фраза на пресс-конференции после того, как его спросили о развитии команды и его участии в нём.

— Они смогут дальше развиваться, отталкиваясь от этой победы, — сказал Леонард.

Чемпионство НБА решилось в последней атаке. Как это было Стеф Карри мог в очередной раз войти в историю, но смазал решающий бросок.

После тяжёлых травм Дюранта и Томпсона Кавай остаётся чуть ли не единственной здоровой звездой (прости, Кайри Ирвинг, ты немного не дотягиваешь до двукратного MVP финала), выходящей на рынок свободных агентов.

Пока же рынок не открылся, стоит кайфовать и наслаждаться его игрой, пересматривая матчи плей-офф с его участием. Это самая загадочная и уникальная суперзвезда НБА.

Он не Леброн, не Майкл, не кто-либо ещё. Его зовут Кавай Леонард и, кажется, он уже достоин титула лучшего игрока мира.

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