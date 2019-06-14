ЦСКА объявил о подписании с Клайберном трёхлетнего контракта
ЦСКА заключил с лёгким форвардом Уиллом Клайберном новый трёхлетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.
29-летний Клайберн выступает за ЦСКА в течение двух последних лет. В нынешнем сезоне он набирал по 13,6 очка, совершал по 6,8 подбора и отдавал по 1,5 передачи за 26 минут в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 10,6 очка, 4,8 подбора и 1,6 передачи за 21 минуту в плей-офф. В составе «армейцев» форвард стал победителем Евролиги и чемпионом Единой лиги ВТБ. Кроме того он был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» Евролиги.
Ранее ЦСКА продлил на два года контракт с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. В то же время команду покинет атакующий защитник Кори Хиггинс.
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