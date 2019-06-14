«Голден Стэйт» планирует предложить Дюранту и Томпсону максимальные контракты

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» планирует предложить максимальные контракты форварду Кевину Дюранту и атакующему защитнику Клэю Томпсону, сообщает Clutch Points со ссылкой на известного обозревателя Брайана Уиндхёрста.

«Я разговаривал с представителями „Уорриорз“, и моё понимание таково, что они намерены предложить максимальный пятилетний контракт Кевину Дюранту и готовы дать такой же контракт Клэю Томпсону. В таком случае платёжная ведомость превысит $ 350 млн, с учётом налога на роскошь. Но клуб сможет покрывать эти расходы. Это произойдёт благодаря переезду из Окленда, новая арена по ту сторону залива будет приносить клубу большие деньги, и этого будет достаточно», — сказал Уиндхёрст.

Напомним, что в ходе финальной серии плей-офф НБА Кевин Дюрант и Клэй Томпсон получили серьёзные травмы, которые ставят под сомнение их участие в следующем сезоне. 14 июня «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл шестой матч в финале плей-офф «Торонто» и, таким образом, уступил в серии со счётом 2-4.