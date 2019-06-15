Тимма: в команде я быстро стал своим и могу сказать, что «Химки» — моя команда

Форвард «Химок» Янис Тимма рассказал о итогах сезона для команды и о своём переходе в середине сезона в подмосковный клуб.
«Все получилось очень быстро и довольно резко. Я сказал агенту, что хочу уехать из Греции и перейти в другую команду, и буквально через десять минут получил обратный звонок о том, что «Химки» хотят меня подписать. Я был рад, потому что был голоден баскетболом, хотел играть и знал, что здесь я это смогу сделать. Все же команда и тренер за десять минут решили, что я могу им помочь, и внутри у меня была какая-то уверенность, огромное желание приехать в «Химки» и показать себя.
Я доволен, хотя, конечно, все можно было закончить лучше. Однако если брать в целом, то с моим приездом мы выполнили свою главную задачу, поэтому окончанием сезона я удовлетворен. В команде я быстро стал своим и сейчас могу сказать, что «Химки» — моя команда. Все меня приняли хорошо, поэтому здесь я чувствую себя как дома», — приводит слова Яниса Тиммы официальный сатй команды.
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