Вместо визита к Трампу, «Торонто» предлагают посетить парламент Канады

14 июня «Торонто Рэпторс» одержал четвёртую победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии плей-офф НБА и таким образом завоевал первый в истории чемпионский титул. Согласно традиции, чемпионы всех сильнейших спортивных лиг Северной Америки приглашаются в Белый дом для встречи с президентом США.
Однако с победой «Торонто» эта традиция может быть нарушена. Мэр Оттавы Джим Уотсон предложил игрокам «Рэпторс» проигнорировать визит к Дональду Трампу. Вместо этого он предлагает баскетболистам посетить парламент Канады и встретиться с премьер-министром Джастином Трюдо. С соответствующим предложением Уотсон выступил на своей официальной странице в «Твиттере».
Отметим, что последней командой из Канады, которая посещала Белый дом, был бейсбольный коллектив «Торонто Блю Джейс», завоевавший титул в 1992 году. Позже канадские клубы выигрывали титулы в НБЛ и НХЛ, но не встречались с президентами США.
Напомним, после избрания на пост президента США Дональда Трампа традиция посещения чемпионами НБА Белого дома также временно прервалась. Игроки в знак неприятия политики Трампа отказывались от встречи с ним.
- 15 июня 2019
-
20:58
-
19:57
-
18:51
-
17:56
-
16:53
-
15:37
-
15:00
-
13:12
-
12:34
-
12:12
-
11:48
-
11:21
-
10:53
-
10:38
-
10:07
-
09:48
-
09:20
-
00:52
- 14 июня 2019
-
23:13
-
22:34
-
21:39
-
20:39
-
19:40
-
18:55
-
17:09
-
15:31
-
13:02
-
12:46
-
12:31
-
12:21
-
12:08
-
11:55
-
11:47
-
11:38
-
11:02