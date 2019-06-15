Вместо визита к Трампу, «Торонто» предлагают посетить парламент Канады

14 июня «Торонто Рэпторс» одержал четвёртую победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии плей-офф НБА и таким образом завоевал первый в истории чемпионский титул. Согласно традиции, чемпионы всех сильнейших спортивных лиг Северной Америки приглашаются в Белый дом для встречи с президентом США.

Однако с победой «Торонто» эта традиция может быть нарушена. Мэр Оттавы Джим Уотсон предложил игрокам «Рэпторс» проигнорировать визит к Дональду Трампу. Вместо этого он предлагает баскетболистам посетить парламент Канады и встретиться с премьер-министром Джастином Трюдо. С соответствующим предложением Уотсон выступил на своей официальной странице в «Твиттере».

Отметим, что последней командой из Канады, которая посещала Белый дом, был бейсбольный коллектив «Торонто Блю Джейс», завоевавший титул в 1992 году. Позже канадские клубы выигрывали титулы в НБЛ и НХЛ, но не встречались с президентами США.

Напомним, после избрания на пост президента США Дональда Трампа традиция посещения чемпионами НБА Белого дома также временно прервалась. Игроки в знак неприятия политики Трампа отказывались от встречи с ним.