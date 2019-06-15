Керр: если Казинс захочет вернуться, найду для него место

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что найдёт место в ростере для центрового Демаркуса Казинса, если тот примет решение продолжить карьеру в калифорнийском клубе.

«Я надеюсь, что ему удастся найти более выгодное предложение. Но если он захочет вернуться, я, конечно же, найду для него место», — приводит слова Керра обозреватель Ник Фриделл на своей официальной странице в «Твиттере».

В регулярном чемпионате-2018/19 Казинс принял участие лишь в 30 матчах, набирая в них 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 передачи в среднем. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы ахилла. В плей-офф он принял участие в 8 матчах, собирая в них коллекцию из 7,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи в среднем.